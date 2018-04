Bitcoingate in Islanda, ruba 600 computer per il conio della moneta virtuale: evade dopo l'arresto

Stefansson era stato arrestato per essere sospettato di essere il mandante di un un duro colpo nel quale sono stati rubati 600 computer (da un valore di due milioni di dollari) ad alte prestazioni per effettuare il conio della moneta virtuale in quattro diversi blitz nel Paese. Ma non essendo considerato un soggetto pericolo né a rischio evasione era stato trasferito nel carcere di minima sicurezza di Sogn.



L'Islanda è una delle location principali per il conio del Bitcoin, il comparto del conio è infatti, come scrive La Repubblica, "uno dei settori trainanti nel Paese dopo la crisi del 2008-2009". Ma nonostante questo, il caso di Stefansson è stato sottovalutato. Così il ladro è uscito indisturbato da una finestra e con un passaporto falso, probabilmente procuratogli dalla sua gang, ha percorso 95 chilometri fino a giungere l'aeroporto di Keflavik, a circa 50 chilometri dalla capitale Reykjavík, ed è partito per Arlanda, uno dei principali scali di Stoccolma.