A Torino il primo negozio dove paghi con i bitcoin

Compri prodotti per la casa come detersivo, bagnoschiuma, padelle e ti avvicini alla cassa. Ma invece di estrarre il portafogli e di pagare con i contanti prendi il cellulare e saldi il conto con i bitcoin. Succede a Torino dove un ex informatico, Roberto Malanca, ha deciso di adottare, tra i vari pagamenti possibili nel suo negozio di articoli per casalinghi, la criptomoneta che sta facendo impazzire il mercato.