Bbc: il nuovo boia Isis fu arrestato nel 2014 ma fuggì in Siria dopo il rilascio

La Bbc ha confermato che il nuovo " Jihadi John " nel video in cui minaccia la Gran Bretagna , si chiama Siddharta Dhar . L'uomo, un ex commerciante di Londra, 32 anni, di origini indiane, si è convertito dall'induismo all'Islam ed è diventato un noto militante radicale. Arrestato nel Regno Unito nel 2014, riuscì a fuggire in Siria dopo il rilascio su cauzione.

Bimbo in video contro Gb è il figlio di un'estremista britannica - Intanto sarebbe stato identificato anche il bambino che appare sempre nel video dello Stato Islamico in cui viene minacciato il Regno Unito. Si chiama Isa Dare, figlio di Grace "Khadija" Dare, una fanatica convertita all'Islam, e appare solo pochi minuti nel filmato, vestito da jihadista con mimetica e bandana nera dell'Isis ma tanto è bastato al nonno, il tassista Henry Dare, per riconoscerlo. "È lui senza dubbio. Ma lui non c'entra nulla. Lo usano solo come scudo, per propaganda", ha dichiarato in un'intervista alla televisione. L'uomo è stato ascoltato dalla polizia che sta indagando anche sulla veridicità del filmato.



Grace "Khadija" Dare ha origini nigeriane ma è cresciuta a Lewisham, nel sud-est di Londra, dove ha cominciato a frequentare una moschea. Da lì, secondo quanto riferiscono i media, il desiderio di unirsi a gruppi fondamentalisti: di conseguenza, aveva lasciato Londra per diventare una "sposa della jihad". Da tempo infatti sui social network scriveva di voler essere la prima donna britannica nell'Isis a uccidere un ostaggio britannico o un americano. A luglio Grace aveva pubblicato su internet la foto di Isa, che la stampa britannica ha già ribattezzato "Jihadi junior" per la pronuncia inglese nel video, che imbracciava con difficoltà un kalashnikov. Secondo il nonno il bambino ha "meno di cinque anni".