Barcellona, gli 007: "La mente degli attentati fu un nostro informatore"

I servizi segreti spagnoli hanno avuto come informatore Abdelbaki Es Satty, capo del gruppo jihadista responsabile delle stragi di Cambrils e Barcellona del 17 agosto. Il Cni (Centro nacional de inteligencia) non ha però precisato fino a quando si sarebbe prolungata la collaborazione. Gli 007 avevano avvicinato Es Satty nel 2014 mentre si trovava in carcere per traffico di droga. L'imam è morto il 16 agosto nell'esplosione del covo dei terroristi.