Australia, bimba di tre anni si perde nel bosco: salvata da un cane

Una bimba di tre anni si perde in un bosco. Genitori, polizia, volontari la cercano per ore e ore. Setacciano ogni angolo della regione di Southern Downs, in Australia. Gridano il nome di "Aurora" mentre si sforzano di non pensare al peggio, di non perdere la speranza. Dopo estenuanti ricerche, è la nonna a trovare la piccola su una montagna: a guidarla lì Max, un cane. L'animale ha tenuto compagnia alla bambina per tutta la notte. Si è allontanato da lei solo per aiutare i soccorsi. Come premio, è stato nominato cane poliziotto ad honorem.