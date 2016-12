22 dicembre 2014 Australia, auto in panne nel parco: padre e due figli ritrovati dopo 11 giorni Durante tutto il periodo hanno dormito in macchina e si sono nutriti di quello che sono riusciti a trovare, prima di essere portati in salvo Tweet google 0 Invia ad un amico

12:07 - Per 11 giorni le squadre di soccorso li hanno cercati in lungo e in largo, fino a quando un contadino li ha ritrovati con l'auto impantanata in una palude dell'Expedition National Park, nel Queensland, in Australia. Lieto fine quindi per la brutta avventura di un padre e dei suoi due figli, di cinque e sette anni, che per 11 giorni hanno dormito in macchina e si sono nutriti di quello che sono riusciti a trovare prima di essere portati in salvo.

Steven Van Lonkhuyzen, 37 anni, e i piccoli Ethan, sette anni, e Timoteo, cinque, erano partiti per una breve vacanza l'11 dicembre e avrebbero dovuto far rientro a casa quattro giorni dopo. La moglie dell'uomo avrebbe parlato con loro solo dopo la partenza, poi le tracce del trio si sarebbero perse.



Per giorni si sono rivelate inutili anche le ricerche delle forze dell'ordine. Fino a quando è stato chiesto l'aiuto anche dei contadini affinché perlustrassero le proprie terre per riuscire a limitare le ricerche nelle pianure sconfinate dell'Australia.



E' stato allora che padre e figli sono stati ritrovati e rifocillati: "Erano affamatissimi", ha detto infatti il contadino che li ha ritrovati.