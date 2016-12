24 novembre 2014 Australia, abbandonato dalla madre: neonato sopravvive 6 giorni in un tombino Il piccolo è stato trovato per caso da due ciclisti. La madre, ricoverata per depressione post parto, è accusata di tentato omicidio Tweet google 0 Invia ad un amico

18:15 - Abbandonato dalla madre, un neonato è sopravvissuto sei giorni in fondo ad un tombino, a due metri e mezzo di profondità, senza cibo né acqua e con una temperatura che ha sfiorato i 40 gradi. E' accaduto a Quakers Hill, alla periferia di Sydney, in Australia. Il piccolo è stato ritrovato per caso da due ciclisti quando ormai era allo stremo delle forze. Soccorso, è stato portato in ospedale: ora si trova in condizioni serie ma stabili.

Il piccolo era stato gettato in una fossa di scarico il 18 novembre, ancora avvolto nella copertina dell'ospedale e con il cordone ombelicale tagliato. Lì ha trascorso diversi giorni senza che nessuno si accorgesse della sua presenza. Fino a quando una ragazza che stava facendo una passeggiata in bicicletta con il padre ha sentito i suoi pianti.



"All'inizio pensavo che fosse un gattino, poi ci siamo avvicinati al tombino e abbiamo capito che si trattava dei vagiti di un neonato", hanno raccontato i due. Ci sono volute sette persone per sollevare la pesante lastra del tombino e salvare il bebè, malnutrito e disidratato, ma miracolosamente vivo.



Secondo la polizia, il piccolo è sopravvissuto grazie al cemento che ha costituito una sorta di barriera protettiva. "Non avevamo mai visto niente del genere", hanno raccontato gli agenti accorsi sul posto. I suoi soccorritori hanno portato coperte e vestitini per lui in ospedale ma non lo hanno potuto vedere. "Ci tenevamo molto, lui non ha nessuno", hanno raccontato.



La madre, una 30enne, è stata rintracciata dalla polizia e dovrà comparire in tribunale con l'accusa di tentato omicidio. Ma al momento è stata ricoverata in ospedale in stato di shock e con una diagnosi di depressione post parto.