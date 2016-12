23 febbraio 2015 Atene presenta piano riforme alla Troika Tsipras attaccato: "Nulla è cambiato" Il documento sarà presentato martedì: accanto ai provvedimenti contro l'evasione e il blocco della confisca delle case, rimangono l'austerity e i tagli agli statali. L'ala radicale di Syriza contrariata Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

19:23 - La Grecia presenterà alla Troika entro martedì, e non lunedì come inizialmente ipotizzato, il suo piano di riforme per ottenere un prolungamento di 4 mesi degli aiuti. Il piano sarà composto da sei pagine: accanto ai provvedimenti di lotta all'evasione e il blocco della confisca delle case, restano i tagli agli statali e l'austerity. L'ala radicale di Syriza attacca Tsipras: "Non sta cambiando nulla".

In un articolo sul sito kinisienergoipolites, l'eurodeputato greco Manolis Glezos dice che "rinominare la Troika istituzioni, il Memorandum accordo... è come chiamare pesce la carne, non cambia la situazione precedente". Per l'ex partigiano "un mese è passato" e nulla è successo e parla di "vergogna": "Prima che sia troppo tardi - incalza - dobbiamo reagire... militanti e simpatizzanti di Syriza, nelle riunioni straordinarie, a tutti i livelli delle organizzazioni, mobilitiamoci per decidere se accettare questa situazione".



Dure critiche anche da Tendenza Comunista, una delle componenti minoritarie di Syriza, che bocciando l'intesa con l'Eurogruppo, chiede ai parlamentari di votare contro l'accordo, fare un congresso e persino di cambiare leader.



A Glezos, che a un certo punto era stato indicato anche come possibile presidente della Repubblica (è stato poi eletto l'esponente di centrodestra Prokopis Pavlopoulos), ha risposto una fonte della presidenza Tsipras con una nota di poche parole: "E' probabile che Manolis Glezos non sia ben informato sulla trattativa dura e dolorosa che va avanti. Un negoziato che punta a recuperare la dignità del popolo greco". Con il governo anche il collega eurodeputato di Syriza Dimitris Papadimoulis: "Voglio bene e ho rispetto per Glezos ma non sono d'accordo. Questa volta dobbiamo essere accanto e non contro il governo e Tsipras".



La Bild anticipa il piano di riforme di Atene - Il quotidiano tedesco ha pubblicato un articolo che anticipa il piano di riforme che Atene presenterà alla Troika. Secondo la Bild, "il governo greco intende ricavare dal contrasto al contrabbando della benzina 1,5 miliardi di euro; dal contrasto al contrabbando delle sigarette, 800 milioni; 2,5 miliardi dovrebbero arrivare con una patrimoniale per i greci più ricchi; mentre 2,5 miliardi da introiti fiscali arretrati".