Assad boccia l'intervento Gb in Siria: alimenta il terrorismo

L'intervento "illegale" del Regno Unito in Siria contro l'Isis servirà solo a diffondere il "cancro" del terrorismo. Lo ha affermato il presidente siriano Bashar al Assad nel corso di un'intervista al Sunday Times. "Anzitutto direi che le operazioni britanniche in Siria non daranno alcun risultato - ha ribadito Assad - ma saranno dannose e illegali".

Tutto ciò darà sostegno al terrorismo, come è successo dopo che la coalizione ha cominciato le sue operazioni circa un anno fa, perché questo è come un cancro. Non si può tagliare il cancro. Bisogna estrarlo. Questo tipo di operazione è come tagliare il cancro e lo farà diffondere nel corpo ancora più velocemente".