Ucraina: fanno l'amore sui binari, donna muore

04:28 - Realizzare i propri sogni proibiti può essere molto pericoloso. Ed è stato fatale a una donna ucraina che ha scelto i binari ferroviari per avere rapporti sessuali con il suo fidanzato. Nella notte tra venerdì e sabato i due si sono lasciati prendere dalla passione proprio sulla ferrovia, quando un treno è arrivato: lei è morta sul colpo, lui ha perso le gambe, tranciate dal convoglio in arrivo, come hanno riferito gli agenti della polizia.

Il tragico incidente è avvenuto nella regione ucraina di Zaporizhia nelle prime ore di sabato. "Eravamo stati a casa di amici e stavamo rientrando - ha racconta alla polizia l'uomo, 41 anni -. Io e la mia fidanzata non abbiamo potuto resistere alla nostra passione e abbiamo voluto provare qualche brivido nei pressi di una ferrovia".



Un portavoce della polizia ha detto che i due innamorati erano ubriachi. E' stata aperta un'inchiesta per violazione delle norme di sicurezza.