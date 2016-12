foto Afp

02:10

- Il sostegno degli americani per un'eventuale azione militare degli Stati Uniti in Siria, secondo un sondaggio Gallup, è il più basso di ogni altro intervento militare Usa all'estero negli ultimi 20 anni. Solo il 36% degli interpellati si è detto a favore dell'attacco, mentre il 53% è contrario e il 13% indeciso. Nel 1991 la guerra del Golfo ebbe il sostegno del 62% degli americani e nel 2003, quella in Iraq, del 59%.