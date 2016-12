Kenya, incendio devasta l'aeroporto di Nairobi

foto Ap/Lapresse Correlati Nairobi, un incendio devasta l'aeroporto 13:03 - Un violento incendio ha costretto le autorità del Kenya a chiudere l'aeroporto "Jomo Kenyatta International" di Nairobi, la capitale del Paese. A confermare la chiusura dello scalo, uno degli "hub" più importanti di tutta l'Africa orientale, è arrivato un comunicato di un responsabile del ministero dell'Interno kenyota. L'apertura è prevista nel pomeriggio. - Un violento incendio ha costretto le autorità del Kenya a chiudere l'aeroporto "Jomo Kenyatta International" di Nairobi, la capitale del Paese. A confermare la chiusura dello scalo, uno degli "hub" più importanti di tutta l'Africa orientale, è arrivato un comunicato di un responsabile del ministero dell'Interno kenyota. L'apertura è prevista nel pomeriggio.

"Stiamo facendo tutto il possibile per limitare i danni", ha dichiarato Mutea Iringo. Secondo i primi accertamenti non vi sarebbero vittime.



"Ad eccezione degli atterraggi d'emergenza - ha detto la fonte - tutti i voli in partenza e in arrivo sono stati annullati, e l'aeroporto è stato chiuso". I voli diretti a Nairobi sono stati dirottati verso gli scali di Mombasa e di Eldoret, ha poi precisato il ministero in una nota.



L'incendio - ha riferito il responsabile del ministero - ha "completamente distrutto" la hall degli arrivi e l'area immigrazione. Le immagini dei media kenyota mostrano alte fiamme e grandi nuvole di fumo che salgono verso il cielo.



I voli nazionali e quelli addetti alla consegna di merci riprenderanno a volare da questo pomeriggio. "Gli aerei ripartiranno dal terminal predisposto per i cargo", ha detto Manoah Esipisu, portavoce della presidenza.