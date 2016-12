Wikileaks, condannato il soldato Manning

foto Ap/Lapresse

19:37

- Bradley Manning, il soldato americano reo confesso di essere la "talpa" di Wikileaks, è stato condannato dalla Corte Marziale di Fort Meade per aver violato più volte lo Espionage Act. Ma è stato ritenuto non colpevole per il reato di "spionaggio a favore del nemico", la cui pena prevista sarebbe stata l'ergastolo.