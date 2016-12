Nozze gay nel Regno Unito, la regina dice sì

foto Ap/Lapresse 17:53 - E' stata definitivamente approvata la legge che introduce i matrimoni omosessuali in Gran Bretagna. Secondo il sito della Bbc, la regina Elisabetta ha apposto il suo sigillo sul provvedimento fortemente voluto dal governo di David Cameron. - E' stata definitivamente approvata la legge che introduce i matrimoni omosessuali in Gran Bretagna. Secondo il sito della Bbc, la regina Elisabetta ha apposto il suo sigillo sul provvedimento fortemente voluto dal governo di David Cameron.

Iter concluso, dal 2014 i primi matrimoni omosex - Secondo la Bbc i primi matrimoni gay dovrebbero essere celebrati in Inghilterra e Galles entro l'estate del 2014. La legge è passato con l'appoggio dei vertici dei tre maggiori partiti, i conservatori e i libdem al governo, e il Labour all'opposizione.



Molti ribelli tra i tory - Ma ha scatenato non poche polemiche tra i tory, con numerosi deputati "ribelli" che alla Camera dei Comuni hanno votato contro la linea del loro partito, dopo che il premier David Cameron avesse lasciato libertà di voto. In numerose occasioni, sia alla Camera dei Comuni sia a quella dei Lord, si era temuto che il provvedimento potesse venir ritardato o addirittura affossato.



Garanzie ai religiosi - Il Marriage (Same Sex Couples) Bill, così si chiama la legge, ha però una serie di garanzie per i gruppi religiosi. Le nozze gay non possono essere celebrate dalla Chiesa di Inghilterra e da quella di Galles, mentre le altre religioni hanno la facoltà di offrirle o meno ai loro fedeli. La regina, che ha dato il via libera, è peraltro anche a capo della Chiesa anglicana.