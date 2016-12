Datagate,Snowden fermo all'aeroporto di Mosca

foto Reuters Correlati Snowden accusato di spionaggio 13:55 - Edward Snowden, la "talpa" del Datagate, è ancora nella zona transito dell'aeroporto Sheremetevo di Mosca perché non può comprarsi un nuovo biglietto. Gli Usa, che lo accusano di spionaggio, gli hanno infatti annullato il passaporto. Lo riferisce una fonte dell'entourage di Snowden citata dall'agenzia Interfax. , la "talpa" del, è ancora nella zona transito dell'aeroportodiperché non può comprarsi un nuovo biglietto. Gli, che lo accusano di spionaggio, gli hanno infatti annullato il passaporto. Lo riferisce una fonte dell'entourage di Snowden citata dall'agenzia

L'ex consulente governativo americano non può né entrare in Russia né acquistare un nuovo biglietto aereo e quindi è ancora nella zona transito di Sheremetevo, ha detto la fonte. Snowden è arrivato da Hong Kong a Mosca domenica, accompagnato da una giornalista ed esperta legale britannica, Sarah Harrison, che fa parte del team giuridico di Wikileaks. Nei giorni scorsi il trentenne americano aveva ricevuto dal governo ecuadoregno anche un documento di rifugiato per un transito sicuro.



Mosca: "Minacce Usa avvicinano Russia e Cina" - "Le minacce americane alla Russia e alla Cina sulla vicenda Snowden non porteranno ad alcun risultato tranne quello di avvicinare ulteriormente Mosca e Pechino". Lo ha twittato Alexiei Pushkov, capo della commissioni Affari esteri della Duma, la camera bassa del Parlamento russo. Sia la Russia che la Cina si sono opposte alle richieste americane di estradizione di Snowden.