Berlino, 800 milioni per i superstiti della Shoah

foto LaPresse

15:35

a decisione è stata presa dal Ministero delle Finanze insieme con la Claims Conference, l'organizzazione che rappresenta le vittime del nazismo. I soldi verranno erogati dal 2014 al 2017.

- Poco meno di 15 mila euro a testa. È la cifra che il governo tedesco è pronto a destinare ai sopravvissuti dei crimini nazisti sparsi per il mondo. Il governo di Angela Merkel sta così per, che andranno a 56mila ebrei (un terzo dei quali vive in Israele) per l'assistenza e le cure mediche. L