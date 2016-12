Francia, madre annega i due figli piccoli per ripicca nei confronti del partner

foto Ap/Lapresse 12:02 - Una 26enne ha confessato di aver annegato i suoi due figli nella vasca da bagno di casa. E' successo a Ronchamps, nella Francia dell'est. Sarebbe stata la donna stessa a chiamare la polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato i due corpicini inermi nella vasca, una bimba di due anni e mezzo e un bimbo di otto mesi. La madre, che avrebbe agito per ripicca nei confronti del partner, è stata ricoverata in ospedale. - Una 26enne ha confessato di aver annegato i suoi due figli nella vasca da bagno di casa. E' successo a Ronchamps, nella Francia dell'est. Sarebbe stata la donna stessa a chiamare la polizia. Quando gli agenti sono arrivati sul posto hanno trovato i due corpicini inermi nella vasca, una bimba di due anni e mezzo e un bimbo di otto mesi. La madre, che avrebbe agito per ripicca nei confronti del partner, è stata ricoverata in ospedale.

Erano circa le 20 quando la donna ha chiamato la polizia spiegando di aver annegato i suoi figli. Immediato l'invio delle pattuglie che però hanno solo potuto constatare la orribile scena: nella vasca da bagno di un appartamento situato in un piccolo edificio a due piani c'erano i cadaveri del piccolo di 8 mesi e della sorella, di due anni e mezzo.



La donna è stata portata in ospedale dove è trattenuta nel reparto di psichiatria. Per lei l'accusa è di duplice infanticidio. I piccoli saranno sottoposti ad autopsia mentre il movente pare debba essere ricercato nella attuale crisi che stava affrontando la coppia.