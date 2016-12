Usa, pillola del giorno dopo alle 15enni

foto Afp 06:46 - La Food and Drug Administration autorizzerà la vendita senza prescrizione della pillola del giorno dopo alle giovani a partire dai 15 anni. L'autorizzazione corregge in parte la decisione della stessa agenzia, presa nel 2011, di proibire la vendita libera di questa pillola contraccettiva d'urgenza denominata "Piano B" a tutte le giovani senza limiti di età. Questa proibizione era stata annullata lo scorso 5 aprile da un giudice di New York. - La Food and Drug Administration autorizzerà la vendita senza prescrizione della pillola del giorno dopo alle giovani a partire dai 15 anni. L'autorizzazione corregge in parte la decisione della stessa agenzia, presa nel 2011, di proibire la vendita libera di questa pillola contraccettiva d'urgenza denominata "Piano B" a tutte le giovani senza limiti di età. Questa proibizione era stata annullata lo scorso 5 aprile da un giudice di New York.

La Food and Drug Administration ha precisato in un comunicato che la sua decisione non è legata a quella del giudice ma a una precisa richiesta della casa farmaceutica Teva Pharmaceuticals Industries, produttrice della pillola. Quest'ultima aveva dapprima depositato una domanda per la vendita libera, poi la aveva modificata limitando la distribuzione appunto alle ragazze almeno quindicenni.