Lettera al veleno a Obama, arrestato un 45enne

Guarda chi è Kevin Curtis 09:08 - L'uomo arrestato per le lettere contenenti ricina inviate al presidente Barack Obama e a tre senatori americani è Kevin Curtis, 45 anni, padre di 4 figli, di professione imitatore. Vive a Tupelo, Mississippi, e lavora sulle navi da crociera, dove si esibisce come cantante rock and roll, vestendo i panni di Elvis Presley, Hank Williams e altri ancora. "No so perché mio figlio abbia agito così", racconta il padre del 45enne finito in manette. - L'uomo arrestato per leinviate al presidentee a tre senatori americani è, 45 anni, padre di 4 figli, di professione imitatore. Vive a Tupelo,, e lavora sulle navi da crociera, dove si esibisce come cantante rock and roll, vestendo i panni di, Hank Williams e altri ancora. "No so perché mio figlio abbia agito così", racconta il padre del 45enne finito in manette.

"Vedere un torto e non denunciarlo vuol dire diventare un complice silenzioso della sua continuazione. Io sono KC e approvo questo messaggio". Inizia così la missiva potenzialmente mortale spedita da Curtis a Obama e intercettata dal servizio di sicurezza del presidente. Il padre, in un'intervista telefonica ai media americani, si è detto "sconvolto e incredulo". "Non lo credo in grado di fare una cosa del genere. Dove ha potuto trovare la ricina?", si chiede l'uomo.



"E' veramente bravo in quello che fa", aggiunge ancora il padre di Curtis commentando le esibizioni canore del figlio nei panni di Elvis. "Ma in realtà lo conosco poco - ammette - e non ho mai parlato con lui di Obama e Wicker. Non so cosa l'abbia spinto ad agire così". Ciò che è certo è che, a differenza di quanto si è temuto inizialmente, non ci sono legami con l'attentato alla maratona di Boston.