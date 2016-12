Sudafrica, Nelson Mandela in ospedale

foto Dal Web 16:18 - L'ex presidente sudafricano, Nelson Mandela, è stato ricoverato in ospedale per un'infezione polmonare. Lo riferisce il quotidiano sudafricano city Press. Il Premio nobel per la pace, 94 anni, ha avuto una ricaduta dell'infezione polmonare di cui aveva sofferto qualche mese fa, riferisce la presidenza sudafricana. "I medici si stanno occupando di lui garantendogli le migliori cure e il miglior trattamento possibile", dice un comunicato. - L'ex presidente sudafricano, Nelson Mandela, è stato ricoverato in ospedale per un'infezione polmonare. Lo riferisce il quotidiano sudafricano city Press. Il Premio nobel per la pace, 94 anni, ha avuto una ricaduta dell'infezione polmonare di cui aveva sofferto qualche mese fa, riferisce la presidenza sudafricana. "I medici si stanno occupando di lui garantendogli le migliori cure e il miglior trattamento possibile", dice un comunicato.

Il simbolo della lotta contro l'apartheid era stato ricoverato tre settimane fa a Pretoria per accertamenti programmati. Da tempo, anche per la sua età, le condizioni di salute di Mandela sono assai precarie.



Risponde bene a cure - Nelson Mandela sta "rispondendo positivamente" alle cure. Lo riferisce in una nota l'ufficio del presidente sudafricano Jacob Zuma. Il premio Nobel per la pace "resta sotto trattamento e in osservazione in ospedale", aggiunge la nota.



"Pregate per lui" - "Chiediamo al popolo sudafricano e al mondo intero di pregare per Madiba e la sua famiglia". E' l'appello del presidente sudafricano Jacob Zuma. La presidenza, che non precisa dove sia ricoverato il premio Nobel, chiede inoltre ai media di "rispettare la sua privacy" per "permettere ai medici di fare il loro lavoro".