Nozze gay, Obama: stop al bando in California

- L'amministrazione Obama ha chiesto alla Corte Suprema di revocare il bando dei matrimoni gay in California. Questa interdizione "viola i diritti" previsti dal 14esimo emendamento della Costituzione, affermano gli avvocati del Dipartimento di Giustizia in un documento di 40 pagine. Alla Corte l'amministrazione chiede di dichiarare incostituzionale la "Proposition 8", ovvero il bando dei matrimoni gay in California.

Non dichiara però esplicitamente l'appoggio del diritto costituzionale a livello federale dei matrimoni fra lo stesso sesso. "La Proposition 8 viola le tutela di uguaglianza.

Il pregiudizio non può essere alla base per un trattamento differenziato nell'ambito della legge", afferma il Dipartimento di Giustizia nel documento presentato prima della scadenza dei termini per depositare delle prese di posizione nella battaglia per la Proposition 8, il referendum sui matrimoni gay approvato dagli elettori californiani nel 2008 e successivamente dichiarato incostituzionale dalle corti di appello.