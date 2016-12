Pioggia di meteoriti in Russia: 1200 feriti

Intanto, un corpo celeste è esploso a Rodas, comune della provincia di Cienfuegos, nella regione centrale di Cuba. Lo riporta una tv locale, citando alcuni testimoni. Nel loro racconto i residenti hanno parlato di una luce molto intensa che è arrivata ad avere dimensioni importanti, paragonabili a quelle di un autobus, prima di esplodere in cielo. E' accaduto intorno alle otto di sera, ora locale, le due del mattino di ieri in Italia.si è verificatodove, governatore della regione di Cheliabinsk riporta che sono oltre 950 i feriti in seguito alla caduta dei. In maggioranza colpiti da, fatta eccezione per due feriti gravi a Kopeisk. Tremila gli edifici danneggiati. Il meteorite ha attraversato l'orizzonte , lasciando una lunga traccia divisibile anche a una distanza di 200 km, a Ekaterinburg. La maggioranza dei feriti è stata colpita dai vetri delle finestre infranti a seguito delle esplosioni create dall'impatto dei frammenti. Tutte ledella regione sono state. Il fenomeno è stato registrato anche a Tyumen, Kurgan, nella regione di Sverdlovsk, e nel Kazakhstan settentrionale.Gli allarmi delle auto hanno preso a suonare, alcune finestre sono andate in frantumi e i telefoni cellulari hanno funzionato a intermittenza. "C'è stata una, senza caduta di frammenti a terra, un meteorite è esploso sopra la regione di. L'ha scosso i vetri in diverse località", ha detto a Interfax un portavoce locale del Ministero delle situazioni d'emergenza.- Non c'è nessun legame tra la pioggia di meteoriti in Russia e il passaggio ravvicinato dell'. Lo rileva l'esperto di meccanica celeste, dell'università di Pisa e responsabile del gruppo di ricerca NeoDyS, specializzato nel calcolare le orbite degli asteroidi più vicini alla Terra. "Tra i due eventi - ha detto - non c'è alcuna relazione".Fra lae ilnon può esserci alcuna relazione, ha proseguito Milani, perché tra i due fenomeni c'è una distanza di 24 ore. Per avere un'idea di che cosa significhi questo intervallo di tempo, ha proseguito, basti pensare che "in un'ora un asteroide può percorrere un milione di chilometri". Le 24 ore che separano i due venti si traducono quindi in una notevole distanza nello spazio.- La pioggia di meteoriti "è la prova che non solo l'economia è, ma l'intero pianeta". Lo ha dichiarato il premier russo,, augurandosi che l'evento non causi gravi conseguenze. Allo stesso tempo Medvedev, come riportato dalla radio Kommersant FM, ha ipotizzato che la caduta dei corpi celesti diventi "un simbolo del forum economico" in corso in Siberia.- Il presidente russo, Vladimir Putin, è preoccupato per la situazione legata alla caduta del meteorite nella regione di Cheliabinsk, e ha chiesto di inviare sul luogo dell'incidente un gruppo di specialisti della Protezione Civile, in aggiunta al personale già presente, per "valutare i danni e prestare maggiore aiuto alla gente". Il leader del Cremlino lo ha dichiarato in un incontro a Mosca con il ministro delle Emergenze Vladimir Puchkov.- Niente pioggia di meteoriti sugli Urali, bensì un test di armamenti realizzato dagli americani per ''provocare guerre''. Ne e' convinto il politico nazionalista russo Vladimir Zhirinovski. ''Quelle non sono meteore che cadono, ma un test di nuove armi americane'' ha commentato l'incidente il leader del Partito liberal-democratico russo, citato dall'agenzia Ria Novosti, non nuovo a esternazioni scandalose. Lo spazio esterno ha le sue leggi, ha aggiunto Zhirinovski, '' Se [qualcosa] cade la' fuori, è fatto da persone concrete, istigatori di guerre, sabotatori''.