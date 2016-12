Messico, crociera Carnival Triumph alla deriva

foto Dal Web Correlati La Carnival Triumph alla deriva 19:45 - Più di tremila passeggeri e oltre mille uomini di equipaggio sono bloccati nella nave da crociera della Carnival "Triumph", alla deriva al largo della penisola dello Yucatan, nel Golfo del Messico. Secondo quanto ha riferito la compagnia in un comunicato, c'è stato un incendio nella sala macchine che è stato domato e non ha causato vittime. La nave è rimasta però senza propulsione. - Più di tremila passeggeri e oltre mille uomini di equipaggio sono bloccati nella nave da crociera della Carnival "Triumph", alla deriva al largo della penisola dello Yucatan, nel Golfo del Messico. Secondo quanto ha riferito la compagnia in un comunicato, c'è stato un incendio nella sala macchine che è stato domato e non ha causato vittime. La nave è rimasta però senza propulsione.

Un rimorchiatore è già in mare per raggiungere la Triumph e trainarla fino al porto messicano di Progreso, dove si prevede giungerà mercoledì pomeriggio. "Un'altra nave della Carnival, la Carnival Elation, è attualmente sul luogo e sta trasferendo ulteriori scorte di cibo e bevande alla Carnival Triumph", si legge nel comunicato, in cui si precisa anche che la nave "opera al momento con i generatori di corrente d'emergenza".



Una volta giunti in Messico, i passeggeri saranno imbarcati su aerei per tornare negli Stati Uniti. La nave era partita da Galveston in Texas giovedì. "Tutti i passeggeri sono nelle aree comuni della nave e sui ponti all'aperto perché non c'è aria condizionata", ha spiegato un ufficiale della guardia costiera Usa.



Secondo i portavoce della Carnival, a bordo c'è cibo a sufficienza e le toilette sono tornate funzionare. Ma Brett Nutt, marito di una passeggera, signora Bethany, ha raccontato alla rete tv Abc che la moglie lo ha chiamato dalla nave: "Mi ha detto che non c'è acqua corrente e non c'è luce. Piangeva al telefono".