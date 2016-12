foto Reuters

14:53

- Manifestanti hanno bloccato questa mattina l'acceso al Mogamma, il grande complesso amministrativo su piazza Tahrir al Cairo, per chiedere le dimissioni del governo (in particolare del ministro dell'Interno), e una nuova Costituzione. Un grande striscione è stato issato davanti all'edificio con la scritta "Il Mogamma è chiuso per ordine dei rivoluzionari". Domani ricorre il secondo anniversario della caduta del regime di Hosni Mubarak.