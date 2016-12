Rivolta in un carcere venezuelano: 55 morti

foto Reuters 00:12 - E' di 55 morti e 88 feriti il bilancio di una rivolta carceraria scoppiata nel Centro penitenziario del Centroccidente, in Venezuela. Secondo le stime dei media locali, tutti i morti sono detenuti del penitenziario, tranne un pastore evangelico e un agente della guardia nazionale. Secondo le prime ricostruzioni, la rivolta è cominciata in segno di protesta contro una perquisizione. - E' di 55 morti e 88 feriti il bilancio di una rivolta carceraria scoppiata nel Centro penitenziario del Centroccidente, in Venezuela. Secondo le stime dei media locali, tutti i morti sono detenuti del penitenziario, tranne un pastore evangelico e un agente della guardia nazionale. Secondo le prime ricostruzioni, la rivolta è cominciata in segno di protesta contro una perquisizione.

Il ministro per il Servizio penitenziario, Iris Varela, ha confermato che nella prigione "c'è stata una rivolta, durante la quale leader di bande criminali hanno aggredito gli agenti della guardia nazionale", riferendo di come gli scontri abbiano "lasciato un triste bilancio di vittime, tanto nella popolazione penitenziaria come fra gli agenti".