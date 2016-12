Spacciava droga e ora rischia la pena di morte

foto Ap/Lapresse

16:14

- È stata trovata con 4,7kg di cocaina e ora rischia la pena di morte. Lindsay Sandiford, casalinga di 56 anni di Redcar, nel Nord Yorkshire in Inghilterra, è in stato di arresto in Indonesia, con l’accusa di contrabbando di un carico di droga del valore di 1,6 milioni di sterline.