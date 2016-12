foto Ap/Lapresse

17:28

- Sono finalmente tutte in ordine le autorizzazioni indiane che permetteranno alla Enrica Lexie di lasciare il porto di Kochi, nello Stato del Kerala. "Le pratiche burocratiche si sono concluse - ha detto una fonte - e il comandante Umberto Vitelli è tornato a bordo della petroliera". Non è ancora stata stabilita un'ora precisa per la partenza, ma diverse fonti hanno assicurato che dovrebbe avvenire prima delle 24, cioè le 20,30 italiane.