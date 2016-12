Sono ancora nove gli italiani rapiti nel mondo

foto Dal Web

18:56

- Dopo la liberazione della fiorentina Maria Sandra Mariani, rapita il 2 febbraio 2011 probabilmente da Al Qaida per il Maghreb islamico (Aqmi) e rilasciata oggi, i connazionali ostaggio di bande armate in tutto il mondo sono ancora otto. Tra di loro c'e' Rossella Urru, 30 anni, la cooperante sarda rapita nelle stesse zone del sud dell'Algeria in ottobre e scomparsa tra le dune del Sahara: nelle settimane scorse si era diffusa la notizia, poi smentita, di una sua liberazione.