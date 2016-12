Danimarca, sì alle nozze gay in chiesa

foto Ap/Lapresse

15:43

- In Danimarca le coppie gay potranno sposarsi anche in chiesa. Il governo del primo ministro Helle Thorning-Schmidt ha completato la messa a punto della legge, che sarà in vigore dal 15 giugno: "E' una mossa naturale e corretta per una Danimarca moderna", ha commentato. I singoli pastori della Chiesa luterana potranno però rifiutarsi di celebrare matrimoni religiosi tra persone dello stesso sesso.