Arrestato ex marine Usa: pronto attacco Isis a San Francisco per Natale

L'Fbi ha arrestato un uomo sospettato di progettare un attentato terroristico a San Francisco "in supporto dell'Isis" nei giorni di Natale. Il sospetto, Everitt Aaron Jameson, 26 anni, è accusato di aver fornito "supporto materiale a un'organizzazione terroristica straniera" tra il 24 ottobre e il 20 dicembre e di aver espresso la volontà di "fare qualsiasi cosa per la causa" dell'Isis. Lo riporta la Nbc, citando fonti investigative.

Secondo l'agente speciale dell'Fbi Christopher McKinney, il piano di attentato sarebbe stato bloccato grazie a un'operazione che avrebbe coinvolto anche agenti sotto copertura e informatori confidenziali. Jameson aveva ricevuto una formazione di base nel corpo dei Marine nel 2009, ottenendo la qualifica di "tiratore scelto", ma era stato dimesso per "arruolamento fraudolento" perché non aveva dichiarato di soffrire di asma.



Aveva identificato, dice sempre l'Fbi, un possibile bersaglio per un attacco "notando che il luogo migliore sarebbe stato una grande area molto affollata" come "il molo 39 di San Francisco". La data prescelta per l'attentato sarebbe stata tra il 18 e il 25 dicembre, perché, secondo lui, "il Natale è il giorno perfetto per commettere un attacco".