Esplosione New York, attentatore incriminato per terrorismo

L'immigrato bengalese Akayed Ullah è stato incriminato per l'attentato di lunedì a Manhattan: le accuse sono di terrorismo e possesso illegale di un'arma. Il 27enne non era nel "radar" della polizia o dell'Fbi prima che decidesse di entrare in azione. Lo ha riferito il vice commissario per l'antiterrorismo a New York, John Miller, precisando che Akayed Ullah guardava su internet siti di propaganda dell'Isis.