Argentina, Macri porta Scioli al ballottaggio Successo a metà per l'erede della Kirchner

Sarà necessario il ballottaggio per decidere il successore di Cristina Kirchner alla presidenza dell' Argentina . Quando è stato scrutinato il 92,8% dei voti, infatti, nessuno dei contendenti ha ottenuto sufficienti consensi per imporsi al primo turno. In vantaggio il candidato peronista Daniel Scioli , "erede" della presidente, con il 36,3% dei suffragi. Il candidato del centrodestra, Mauricio Macri , ha ottenuto il 34,7% dei voti.

Giunto al terzo posto il peronista dissidente Sergio Massa, che ha raccolto il 20% dei voti.



Due bocconi amari per la Kirchner - Per la presidente uscente la delusione è doppia. Non solo il suo delfino non ha ottenuto l'elezione al primo turno, ma a Buenos Aires il rappresentante del peronismo Anibal Fernandez, fedelissimo della Kirchner stessa, è stato battuto dalla giovane macrista Maria Eugenia Vidal: sarà quindi proprio lei a governare quella che è la provincia di gran lunga più importante del paese.