Aquarius, vicepremier Spagna: Francia accoglierà parte dei migranti

La vicepremier spagnola Carmen Calvo ha annunciato che la Francia collaborerà all'accoglienza dei migranti dell' Aquarius . Calvo, responsabile del coordinamento per l'accoglienza, ha accettato la proposta presentata dal governo francese, dopo una conversazione con l'ambasciatore transalpino in Spagna . Il presidente Sanchez ha ringraziato il presidente francese Macron, sottolineando che questa è la cooperazione "con cui l'Ue deve rispondere".

Al settimo giorno di navigazione, la nave ong ha raggiunto almeno simbolicamente la Spagna: l'imbarcazione con a bordo parte dei 629 migranti soccorsi una settimana fa davanti alla Libia, si trova infatti in acque internazionali tra l'isola di Minorca e quella di Maiorca. "Il mare è finalmente calmo - racconta da bordo uno dei soccorritori Alessandro Porro - e le persone si stanno risvegliando. Una nave militare spagnola ci dà idealmente il benvenuto in Spagna".



Il convoglio composto dall'Aquarius e dalle due navi militari italiane arriverà a Valencia nelle prime ore di domenica, ma l'ingresso nel porto sarà scaglionato. "In questi giorni - aggiunge Porro - abbiamo navigato accanto a Sicilia, Sardegna, Corsica e ora le Isole Baleari. E ogni volta le persone a bordo ci hanno chiesto sempre la stessa cosa: è questa la nostra terra?".



Secondo Madrid, "la Francia accetterà i migranti che, dopo il loro arrivo al porto di Valencia e una volta applicati tutti i protocolli previsti dalla procedura di accoglienza, esprimeranno il desiderio di andare in quel Paese". Parigi si è detta pronta ad accogliere i migranti dell'Aquarius "che rispondono ai criteri del diritto d'asilo".