Aquarius verso Valencia, Parigi critica l'Italia | Ue: "Migrazione mette in pericolo il progetto europeo"

"Delle navi ong non ce n'è una italiana. Non si capisce perché debbano arrivare tutti in Italia". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intervistato a Otto e Mezzo. "Abbiamo richiamato i paesi europei alla collaborazione. Abbiamo detto a voce alta e con toni garbati che l'Italia non può essere campo profughi d'Europa. Ho chiamato i ministri francese, tedesco e ungherese e mi hanno detto che abbiamo ragione. Sono contento perché con qualche no ora si aprono prospettive utili".