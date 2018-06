Migranti, Conte:Ong non sono il problema, ora valuteremo altri Paesi

"Il governo non ce l'ha con le Ong, non ritiene che siano il problema". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella conferenza stampa al termine del G7. "Sul fronte dell'immigrazione si gioca un passaggio importante non solo per il nostro ruolo in Europa, dove rimarremo, ma si gioca il futuro dell'Europa". Al prossimo Consiglio europeo "l'Italia - ha aggiunto il premier - per una volta valuterà gli altri".