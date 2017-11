Antonio Ledezma a Tgcom24: "Sono libero, ma in angoscia per il Venezuela"

"Ringrazio per il sostegno dato alla causa del Venezuela. Mi trovo in libertà, ma vivo con l'angoscia per la situazione del mio Paese". Lo ha detto Antonio Ledezma, ex sindaco di Caracas e oppositore del regime di Maduro, a Tgcom24. "In Venezuela ci sono milioni di italiani che portano questa croce sulla spalle, che soffrono e hanno perso delle aziende, che hanno creato da soli con le loro forze. Io girerò il mondo intero per chiedere sostegno internazionale", ha aggiunto.