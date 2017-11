Vanessa Ledezma a Tgcom24: "Mio padre è libero, ma la lotta continua"

"Sono emozionata e non vedo l'ora di arrivare a Madrid per incontrare mio padre": così Vanessa Ledezma, figlia del sindaco di Caracas Antonio Ledezma, ospite di Tgcom24. "Ringrazio tutti voi per il sostegno molto importante che ci avete dato" ha poi aggiunto Vanessa. Su cosa accadrà ora, ha poi concluso: "Mi aspetto una grande lotta perchè bisogna liberare il Venezuela e tutti i cittadini che sono in ostaggio per colpa della dittatura di Maduro che ci sta rovinando".