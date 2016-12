Antisemitismo, Netanyahu: fare di più "Francia il Paese più a rischio per noi"

15:44 - "I governi del mondo devono impegnarsi con maggiore vigore contro l'antisemitismo". Lo afferma il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, in occasione della giornata della Memoria, aggiungendo che Tel Aviv, dal canto suo, "deve facilitare l'immigrazione ebraica nella terra d'Israele". Un rapporto del Ministero della Diaspora israeliano, intanto, rileva come "la Francia sia oggi la nazione più pericolosa per i cittadini di religione ebraica".

Viene infatti indicato, in territorio francese, un aumento del 100% di atti contro gli ebrei. Inoltre, dice sempre il rapporto del ministero, "l'antisemitismo islamico si sta rivelando,tra le forme di antisemitismo, quello guida nel mondo occidentale". Durante la guerra di Gaza tra luglio e agosto 2014, il numero di gesti antisemiti in Francia è cresciuto del 400% rispetto allo stesso periodo del 2013. Quanto invece all'antisemitismo islamico il rapporto segnala che "la maggior parte degli incidenti riportati sono stati commessi da musulmani, di più nelle nazioni dove ci sono larghe comunità musulmane".



Il rapporto ha preso in considerazione, oltre alla Francia, la Gran Bretagna, il Belgio, l'Olanda, la Germania, l'Australia, la Turchia, gli Usa, l'Argentina e i Paesi dell'ex Unione Sovietica.