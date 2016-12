10 aprile 2015 Amsterdam, la marcia delle prostitute per non far chiudere le "vetrine" La protesta parte dalla decisione del comune di ridurre il numero delle case a luci rosse nell'ambito della riqualificazione del centro storico Tweet google 0 Invia ad un amico

07:17 - Le prostitute del famoso quartiere a luci rosse di Amsterdam sono scese in strada contro la chiusura delle "vetrine". In un corteo che ha attraversato il "Red Light District", circa 200 lucciole hanno sfilato con bandiere e ombrellini rossi al ritmo di slogan come "salvate le nostre vetrine". La protesta è contro la decisione del comune, nell'ambito della riqualificazione del centro storico, di ridurre il numero delle vetrine a luci rosse.