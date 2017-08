Alluvione in Sierra Leone: almeno 400 morti, 600 persone ancora disperse

Sierra Leone, si aggrava il bilancio dellʼalluvione Ansa 1 di 24 Ansa 2 di 24 Ansa 3 di 24 Ansa 4 di 24 Ansa 5 di 24 Ansa 6 di 24 Ansa 7 di 24 Ansa 8 di 24 Ansa 9 di 24 Ansa 10 di 24 Ansa 11 di 24 Ansa 12 di 24 Ansa 13 di 24 Ansa 14 di 24 LaPresse 15 di 24 LaPresse 16 di 24 LaPresse 17 di 24 LaPresse 18 di 24 LaPresse 19 di 24 LaPresse 20 di 24 LaPresse 21 di 24 LaPresse 22 di 24 LaPresse 23 di 24 LaPresse 24 di 24 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Per mercoledì è prevista una prima sepoltura di massa dei morti, ma la Croce Rossa parla di "corsa contro il tempo" per il pericolo di epidemie. Il portavoce presidenziale Abdulai Baraytay ha parlato di "un'intera comunità in lutto. Molte persone care risultano ancora disperse, ben oltre 600". L'Onu ha fatto sapere che le sue squadre di soccorso sono state mobilitate. "Si stanno mettendo a punto piani d'azione per arginare qualsiasi potenziale diffusione di epidemie legate all'acqua, come il colera, il tifo e la diarrea", ha spiegato un portavoce delle Nazioni Unite in Sierra Leone, Stephane Duharric.



Sotto l'azione di una pioggia intensa e incessante, lunedì mattina, quando era ancora notte e la gente dormiva, un'intero fianco della collina Sugar Loaf (Pan di zucchero) è smottato in una valanga di fango, travolgendo centinaia di abitazioni e baracche che si trovavano sulla sua strada e riversandosi sul sottostante quartiere di Regent, trasformandosi, insieme all'acqua piovana, in impetuosi torrenti di acqua fangosa di diversi metri di profondità.