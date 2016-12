Allarme terrorismo in Germania: due blitz e 4 fermi a Chemnitz, ma continua la caccia al siriano

Sono quattro le persone arrestate finora dalla polizia tedesca nell'ambito di due blitz anti-terrorismo nella città di Chemnitz, in Sassonia. I fermi sono scattati per sospetti legami con il 22enne siriano ricercato in tutto il Paese per aver progettato un attentato . Due dei soggetti finiti in manette sono stati rilasciati, mentre gli altri due arresti sono stati convalidati.

Uno dei fermati è tra gli organizzatori dell'attacco - Aveva un ruolo direttivo nella preparazione dell'attentato in un aeroporto tedesco uno degli uomini fermati a Chemnitz. Lo rivela la polizia del Land che, al termine della vasta operazione che ha paralizzato la cittadina tedesca, non è però riuscita a catturare il presunto terrorista siriano Jaber Al Bakr.



Raddoppiata la sicurezza in stazioni e aeroporti - Le forze dell'ordine tedesche hanno raddoppiato la vigilanza e intensificato la sicurezza nelle stazioni ferroviarie e negli aeroporti di tutto il Paese. Le misure preventive riguardano "soprattutto le infrastrutture più critiche" come centrali elettriche e reti idriche. I due aeroporti di Berlino, a 250 chilometri da Chemnitz, hanno rafforzato i controlli nelle zone di accesso già dalla sera di sabato e li prolungheranno fino a lunedì, come reso noto dalla polizia della capitale. Il ministero dell'Interno tedesco ha fatto sapere che "la Germania è presa di mira dal terrorismo internazionale" e che questi atti avvalorano i timori dell'esecutivo di un potenziale rischio per il Paese.



Esplosivo trovato a Chemnitz lega siriano all'Isis - Il tipo di esplosivo trovato nell'appartamento di Jaber Al Bakr sembra avvicinare il sospetto allo Stato islamico. Lo rivela il quotidiano tedesco Bild citando fonti dell'antiterrorismo, secondo cui il perossido di acetone (Tatp) è un esplosivo usato con frequenza dall'Isis. La notizia sembra rafforzare la tesi su cui stanno lavorando gli inquirenti che Al Bakr sia stato formato da jihadisti del Califfato. Il perossido di acetone è una sostanza altamente esplosiva che può essere prodotta con materiali relativamente facili da reperire come acido solforico, perossido di idrogeno (acqua ossigenata) e acetone, ma è molto sensibile alle temperature, all'attrito e all'impatto.