"Siriano legato all'Isis" - "C'è una connessione con la milizia terrorista 'Stato islamico'", cioè l'Isis, nel caso del siriano 22enne, Jaber Albakr, ricercato perché si sospetta che stesse preparando un attentato dinamitardo a Chemnitz, come scrive l'agenzia Dpa citando "ambienti della sicurezza". La perquisizione del suo appartamento ha confermato il sospetto che "lì si maneggiavano esplosivi", ha riferito Tom Bernhardt, il portavoce del "Lka", la polizia regionale, dice ancora l'agenzia tedesca aggiungendo che non è chiaro se il giovane sia arrivato in Germania come profugo.

Sospetto in fuga progettava attentato ad aeroporto - Il ricercato era già noto da tempo agli 007 tedeschi. Lo scrive il tabloid Bild. Anche il media Focus online riporta che l'uomo era sotto sorveglianza da un lungo periodo e che progettava un attentato con esplosivi a un aeroporto tedesco. Il portavoce della polizia, Tom Bernhardt, ha sottolineato: "Dobbiamo partire dal presupposto che si tratta di una persona pericolosa. Faremo di tutto per evitare che ci siano conseguenze per la popolazione".



Fermate tre persone - La polizia sassone ha annunciato la "chiusura" della stazione centrale di Chemnitz e il "fermo di tre persone" in relazione alla caccia al sospetto terrorista siriano. Il "bagaglio" dei due fermati è stato esaminato.



L'identikit: indossa una felpa scura - "La polizia della Sassonia chiede collaborazione nella ricerca di una persona sospettata della preparazione di un attentato dinamitardo", si legge nel testo diffuso dall'Ufficio stampa della Regione Sassonia aggiungendo che si tratta di "Jaber Albakr", nato il 10 gennaio 1994 a "Saasaa/Damasco" in Siria. Nell'appello si precisa che, come risulta dalla foto dell'identikit, il terrorista indossa una "felpa scura con cappuccio".



Ritrovato esplosivo - Le autorità hanno reso noto che nell'edificio in cui gli agenti avevano fatto irruzione sabato mattina è stato ritrovato materiale esplosivo molto "pericoloso". Si tratta di "diverse centinaia di grammi", scrive l'agenzia Dpa citando un portavoce del Lka, la polizia regionale.