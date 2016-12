26 gennaio 2015 Allarme per la neve a New York e a Boston De Blasio: "La peggior tempesta della storia" Il nordest degli Stati Uniti sarà sommerso, secondo le previsioni, da almeno un metro di neve, con forte vento e pioggia ghiacciata. Per il sindaco della Grande Mela sarà "una cosa mai vista" Tweet google 0 Invia ad un amico

01:06 - L'intero nordest degli Stati Uniti è in allerta per l'eccezionale ondata di maltempo che nelle prossime ore a New York e Boston dovrebbe portare almeno un metro di neve, con precipitazioni di pioggia ghiacciata e fortissime raffiche di vento dal New Jersey al Connecticut. "Quella che sta per arrivare è molto probabilmente la più grande tempesta di neve della storia di New York, una cosa mai vista", ha detto il sindaco della Grande Mela, Bill de Blasio.

Città "blindata", stop a metro e divieto di circolazione per le auto - La metropolitana di New York chiude per neve: lo ha annunciato il governatore dello Stato, Andrew Cuomo. Nel corso di una conferenza stampa sulla tempesta che si sta abbattendo sulla costa nord-orientale degli Usa, Cuomo ha affermato che la metropolitana resterà ferma, così come la Metro North Railroad e la Long Island Railroad. Inoltre, il governatore ha annunciato il divieto (per tutti i veicoli non di emergenza) di circolazione a partire dalle 23.