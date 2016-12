Alabama, bambino scomparso ritrovato dopo 13 anni

Julian Hernandez aveva cinque anni quando la madre sporse denuncia per la sua scomparsa. Il bimbo viveva in Alabama negli Stati Uniti e la famiglia materna non aveva più avuto sue notizie dal 28 agosto 2002. Dopo 13 anni di silenzio il ragazzo è stato ritrovato, ormai 18enne, a Cleveland in Ohio. Il giovane, quando ha presentato la richiesta di iscrizione a un college nella contea di Jefferson, ha scoperto che il numero di previdenza fiscale non corrispondeva al suo nome. Con l'accusa di rapimento è stato arrestato il padre di Julian.