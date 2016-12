Al G7 si parla di crescita, Renzi: "In linea con Obama: servono più investimenti"

"La posizione italiana è totalmente in linea con quella degli Stati Uniti su come sostenere la crescita: c'è bisogno di più investimenti". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Matteo Renzi, incontrando la stampa al G7 in corso al castello di Elmau , in Germania. Sulla Grecia il premier ha aggiunto: "L'ipotesi di una uscita dall'euro sarebbe un errore ma il governo Tsipras capisca che le riforme vanno fatte".

"Sì riforme, stop austerity" - Il premier ha poi affidato a un tweet un sunto della giornata: "G7, molto buona prima sessione su economia. Giusto fare riforme strutturali, ma più crescita e investimenti, stop austerity".



Poi ha spiegato: "C'è stata una grande discussione tra di noi, anche con idee diverse, su come sostenere la crescita. E' stata una riflessione molto buona e interessante".



Incontrando i giornalisti in terra bavarese, Renzi ha anche parlato del Transatlantic Trade and Investment Partnership: "Noi spingiamo per una conclusione positiva sul TTIP. Bisogna però essere capaci di coinvolgere e garantire trasparenza per i consumatori", ha aggiunto.



Migranti, "proposte Ue insufficienti" - Sull'immigrazione il presidente del Consiglio, dopo aver criticato aspramente le minacce del governatore lombardo Maroni ai sindaci, è tornato a spronare l'Europa: "Le proposte che ha fatto l'Ue sulla suddivisione dei migranti al momento sono largamente insufficienti. E' un primo passo ma ancora non ci siamo".



"Riforme stanno dando primi frutti" - "Le riforme in Italia iniziano a dare frutti, come dimostrano gli ultimi dati Istat sugli occupati". Lo ha detto il premier parlando dell'operato del suo governo.