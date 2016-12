G7, tutti i leader mondiali in Baviera Obama: "Contrastare l'aggressione a Kiev"

I principali leader mondiali sono riuniti nel castello di Elmau, in Baviera, per il G7 in terra tedesca. A fare gli onori di casa la cancelliera Angela Merkel. Sul tavolo tanti temi caldi, dall'Ucraina alla Grecia fino allo scandalo Fifa. Su Kiev Obama è stato chiarissimo: "Contrastare l'aggressione russa, sanzioni finché non applicano gli accordi". Continuano intanto le proteste da parte dei movimenti anti-capitalistici .

Merkel: "Talvolta divergenze opinioni, ma sempre vicini a Usa" - "Nonostante talvolta ci siano alcune differenze di opinione, gli Stati Uniti sono amici e partner essenziali, coi quali lavoriamo insieme in modo molto stretto, il che è nel nostro interesse, ne abbiamo bisogno". Lo ha detto Angela Merkel, prendendo la parola a Kruen, dove ha accolto Obama. La cancelliera ha ringraziato gli americani: "Quest'anno festeggiamo i 25 anni dalla riunificazione, e io voglio dire ancora una volta grazie!".



Obama a Merkel: "Contrastare aggressione a Ucraina" - Sulla stessa lunghezza d'onda Barack Obama. "Grazie per la sua partnership e la sua leadership: siamo inseparabili in Ue e nel mondo", ha detto infatti il presidente Usa rivolgendosi alla Merkel. Entrando poi nel vivo in uno dei temi centrali dei colloqui del G7, Obama ha aggiunto: "Bisogna contrastare con fermezza l'aggressione all'Ucraina".



Nel loro incontro nel castello di Elamu, il presidente Usa e la cancelliera tedesca si sono detti d'accodo che la durata delle sanzioni imposte alla Russia per la crisi in Ucraina deve essere "chiaramente collegata alla piena applicazione da parte di Mosca degli accordi di Minsk e al rispetto della sovranità dell'Ucraina". Lo rende noto la Casa Bianca.



Juncker: "Escludo l'uscita della Grecia dall'euro" - Diretto al punto anche il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker: "Il premier greco non ha ancora presentato alcuna proposta alternativa, spero lo faccia presto. Escludo ancora una uscita della Grecia dall'euro". Juncker ha poi spiegato che il prossimo incontro con il premier Tsipras dovrebbe tenersi mercoledì a Bruxelles, a margine del vertice sull'America Latina.