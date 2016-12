G7, la protesta corre in bici e a piedi

Sono di nuovo in marcia i manifestanti contro il G7, in Baviera, dove stamani si riuniranno al castello di Elmau i leader dei sette Paesi più industrializzati del mondo. I dimostranti daranno voce alla protesta con vari cortei: a Kruen marceranno in bicicletta e a piedi. Secondo la polizia, complessivamente sono attesi circa 1.600 manifestanti.