08:31 - Il presidente americano Barack Obama ha condannato senza riserve l'uccisione dei due poliziotti e ha esortato a respingere la violenza. "Condanno in maniera incondizionata l'uccisione odierna di due agenti di polizia a New Yor City. Due uomini coraggiosi non torneranno a casa dai loro cari, stanotte, e per questo fatto non c'è alcuna giustificazione", ha detto Obama in una dichiarazione diffusa da media americani.