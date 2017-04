Afghanistan, ucciso soldato americano impegnato in missione Nato

Un soldato americano operante nell'ambito della missione "Resolute Support" della Nato è morto in Afghanistan per le gravi ferite riportate durante una operazione contro l'Isis nell'est del Paese. In un breve comunicato via Twitter il portavoce delle Forze statunitensi in Afghanistan (USFOR), capitano di Marina Bill Salvin, ha precisato che "il soldato è stato mortalmente ferito durante una operazione nella provincia di Nangarhar".