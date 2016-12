Usa, Matteo Renzi nella Silicon Valley Premier in visita a Twitter e Yahoo!

22 settembre 2014 Usa, Matteo Renzi nella Silicon Valley

12:02 - Il premier Matteo Renzi è arrivato a San Francisco, prima tappa del tour negli Stati Uniti. In agenda una visita a Twitter, alla scuola internazionale italiana e a Yahoo!. Il presidente del Consiglio prende quindi parte a una cena con imprenditori, top scientist e opinion leader della Silicon Valley e della Bay Area, offerta dal presidente dell'Università di Stanford, John Hennessy.

Dopo l'Asia e l'Africa, è quasi naturale la visita del premier italiano nella prima economia mondiale per conoscere più da vicino il suo modello economico, che è riuscito a rialzarsi dalla crisi economica e che ora, osserva il presidente del consiglio, "ha un tasso di disoccupazione che è la metà del nostro".



Da martedì a giovedì Renzi sarà a New York. La prima giornata sarà dominata dal vertice dei capi di Stato e di governo sul clima. Nel pomeriggio il premier ha in agenda un incontro politico, per lui cruciale, con Hillary e Bill Clinton. L'ex presidente Usa è per il premier italiano un modello come Tony Blair, già incontrato nei mesi scorsi anche in occasione del viaggio in Cina.



Mercoledì e giovedì Renzi parteciperà e interverrà, per la prima volta, all'assemblea generale dell'Onu che affronterà temi delicatissimi come la guerra al nuovo terrorismo dell'Isis. "Spero - è l'auspicio del presidente del consiglio - che la comunità internazionale possa tornare ad avere un ruolo forte dentro drammatiche vicende. Sogno delle Nazioni Uniti che operino per la pace costruendo il dialogo per la pace".



E' un ritorno in Italia, pur stando negli Usa, l'ultima tappa della missione. Venerdì, infatti, accompagnato da Sergio Marchionne, Renzi visiterà gli stabilimenti della Fca a Detroit per capire le prospettive, anche italiane, del colosso automobilistico italo-americano.